Kayseri Posta Kodu kaç? Kayseri ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Kayseri'nin tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
- Güncelleme:
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, Kayseri Posta Kodu kaç? Kayseri ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Kayseri'nin tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte Kayseri ilçelerinin posta kodları...
Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin (Kayseri) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Kayseri ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Kayseri'nin tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
POSTA KODU NEDİR?
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.
Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
KAYSERİ'NİN POSTA KODU KAÇTIR?
Kayseri'nin posta kodu 38000 'dır. Kayseri'nin tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.
Kayseri posta kodu : 38000
KAYSERİ VE İLÇELERİNİN POSTA KODLARI
- Akkışla posta kodu kaç : 38830
- Bünyan posta kodu kaç : 38600
- Develi posta kodu kaç : 38400
- Felahiye posta kodu kaç : 38750
- Hacılar posta kodu kaç : 38210
- İncesu posta kodu kaç : 38560
- Kocasinan posta kodu kaç : 38100
- Melikgazi posta kodu kaç : 38220
- Özvatan(çukur) posta kodu kaç : 38770
- Pınarbaşı posta kodu kaç : 38700
- Sarıoğlan posta kodu kaç : 38850
- Sarız posta kodu kaç : 38660
- Talas posta kodu kaç : 38280
- Tomarza posta kodu kaç : 38900
- Yahyalı posta kodu kaç : 38500
- Yeşilhisar posta kodu kaç : 38800