Kayseri okullar tatil mi? SON DAKİKA 29 Kasım Cuma Kayseri'de okul yok mu (Kayseri Valiliği Açıklaması)?

" Kayseri'de okullar yarın tatil mi?" sorusu yanıt arıyor. Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla beraber birçok kişi yarın 29 Kasım Cuma Kayseri'de okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Kayseri okullar tatil mi? 29 Kasım Cuma Kayseri'de okul yok mu (Kayseri Valiliği Açıklaması)?

METEOROLOJİ UYARDI

Yağışların Van, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Siirt, Şırnak, Ağrı ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Siirt ve Şırnak'ın batısında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar şeklinde olması bekleniyor.

Müdürlük, kuvvetli kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanacak aksamalar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Kasım 2024 Çarşamba günü il genelinde okulların tatil edildiğini duyurmuştu.

29 Kasım Cumagünü için henüz açıklama gelmedi.

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