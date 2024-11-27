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Kayseri okullar tatil mi? SON DAKİKA 28 Kasım Perşembe Kayseri'de okul yok mu (Kayseri Valiliği Açıklaması)?

Kayseri okullar tatil mi? SON DAKİKA 28 Kasım Perşembe Kayseri'de okul yok mu (Kayseri Valiliği Açıklaması)?
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"Kayseri'de okullar yarın tatil mi?" sorusu yanıt arıyor. Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla beraber birçok kişi yarın 28 Kasım Perşembe Kayseri'de okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Kayseri okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Kayseri'de okul yok mu (Kayseri Valiliği Açıklaması)?

Yurdun iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, hem ulaşımı hem de eğitim faaliyetlerini aksatmaya devam ediyor. Bugün birçok ilde alınan kar tatili kararlarının ardından, kar yağışının devam ettiği bölgelerde yarın için tatil beklentisi arttı. Kayseri okullar tatil mi? Detaylar...

METEOROLOJİ UYARDI

Yağışların Van, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Siirt, Şırnak, Ağrı ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Siirt ve Şırnak'ın batısında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar şeklinde olması bekleniyor.

Müdürlük, kuvvetli kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanacak aksamalar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Kasım 2024 Çarşamba günü il genelinde okulların tatil edildiğini duyurmuştu.

28 Kasım Perşembe günü için henüz açıklama gelmedi.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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