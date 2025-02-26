Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Meteoroloji'den birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Kayseri okullar tatil mi SON DAKİKA? 26 Şubat Çarşamba Kayseri okul yok mu (Kayseri Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

26 ŞUBAT HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLİ?

ORDU

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26 Şubat Çarşamba günü 14 ilçede tamamen, diğerlerinde de kısmen okullar tatil edildi.

SAMSUN

26 Şubat Çarşamba günü Samsun'da eğitime 1 gün ara verildi.

GİRESUN

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26 Şubat Çarşamba günü bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri Valiliği henüz 26 Şubat Çarşamba günü ile ilgili tatil duyurusu yapmadı.

KAYSERİ HAVA DURUMU



METEOROLOJİ UYARDI

Rize ve Artvin ile Ardahan'ın Batısında Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in doğusunda etkisi azalan kar yağışlarının, bu gece saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başlayacağı ve Perşembe (27.02.2026) sabah saatlerine kadar Rize'nin doğusu, Artvin'in merkez ve kuzey ilçeleri ile Ardahan'ın batısında kuvvetli(10-20 cm) yer yer yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve dolayı, tipi, çığ riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.