AFAD verilerine göre saat 14.47'de merkez üssü Kayseri İncesu olan olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14.47'de gerçekleşen deprem 12,8 km derinlikte gerçekleşti. Aynı bölge, depremden 6 dakika sonra bu kez de 4.3 ve 4.4 ile sallandı. Öğrenciler ve veliler ise Kayseri okullar tatil mi? Kayseri deprem okullar tatil olacak mı? Kayseri okul var mı, yok mu? sorularını araştırdı.

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Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremin ardından kent peş peşe 4.3 ve 4.4 ile sallandı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremlere ilişkin açıklamasında "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı. Peki, Kayseri okullar tatil mi? Kayseri deprem okullar tatil olacak mı? Kayseri okul var mı, yok mu?

KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ?

AFAD Başkanı Yunus Sezer deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Kayseri ilimiz İncesu ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı. Okullar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.