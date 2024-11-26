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Kayseri okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Kayseri'de okul yok mu (Kayseri Valiliği Açıklaması)?

Kayseri okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Kayseri'de okul yok mu (Kayseri Valiliği Açıklaması)?
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Yurdun iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, hem ulaşımı hem de eğitim faaliyetlerini aksatmaya devam ediyor. Bugün birçok ilde alınan kar tatili kararlarının ardından, kar yağışının devam ettiği bölgelerde yarın için tatil beklentisi arttı. Kayseri okullar tatil mi?

' Kayseri'de okullar yarın tatil mi?' sorusu yanıt arıyor. Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla beraber birçok kişi yarın 27 Kasım Çarşamba Kayseri'de okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Kayseri okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Kayseri'de okul yok mu (Kayseri Valiliği Açıklaması)?

KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Kasım 2024 Salı günü il genelinde okulların tatil edildiğini duyurmuştu.

Olumsuz hava şartlarının baş gösterdiği Kayseri'de yarın okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor.

Ancak Kayseri Valiliği'nden konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı. Yarın Kayseri'de okulların tatil olması hakkında resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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