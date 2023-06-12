Kayseri- Niğde karayolu kapandı mı? Kayseri- Niğde karayolu ulaşıma neden kapandı?
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Kayseri- Niğde karayolu kapandı mı? Kayseri- Niğde karayolu ulaşıma neden kapandı? soruları gündeme geliyor. Kayseri- Niğde karayolu trafiğe neden kapandığı ve Kayseri- Niğde karayolu kapandı mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Kayseri- Niğde karayolu kapandı mı? Kayseri- Niğde karayolu ulaşıma neden kapandı?
Kayseri- Niğde karayolu kapandı mı? Kayseri- Niğde karayolu ulaşıma neden kapandı? sıklıkla araştırılıyor. Kayseri-Niğde karayolu neden kapandığı ve Kayseri-Niğde yolu trafiğe neden kapatıldı sorularına yanıt aranıyor. Kayseri- Niğde karayolu kapandı mı? Kayseri- Niğde karayolu ulaşıma neden kapandı? Detaylar haberimizdedir…
KAYSERİ- NİĞDE KARAYOLU KAPANDI MI?
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde etkili selden dolayı Kayseri- Niğde karayolu ulaşıma kapatıldı.
Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardında sel meydana geldi. Sel nedeniyle dağlık alandan akan sular, Kayseri- Niğde karayoluna indi. Yol sular altında kalırken, Niğde tarafına giden araçların geçişine izin verilmediği öğrenildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı yolda, ekiplerin çalışması sürüyor.
KAYSERİ- NİĞDE KARAYOLU ULAŞIMA NEDEN KAPANDI?
Kayseri-Niğde karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde etkili selden dolayı Kayseri-Niğde karayolu ulaşıma kapatıldı.