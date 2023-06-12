Kayseri- Niğde karayolu kapandı mı? Kayseri- Niğde karayolu ulaşıma neden kapandı?

Kayseri- Niğde karayolu kapandı mı? Kayseri- Niğde karayolu ulaşıma neden kapandı? soruları gündeme geliyor. Kayseri- Niğde karayolu trafiğe neden kapandığı ve Kayseri- Niğde karayolu kapandı mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Kayseri- Niğde karayolu kapandı mı? Kayseri- Niğde karayolu ulaşıma neden kapandı?