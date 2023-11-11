Kayseri Nefes Seramik Kadın Kooperatifi Yurt Dışına Açılmayı Hedefliyor

Kayseri Nefes Seramik Kadın Kooperatifi Başkanı Gülümser Karaoğlan, Kayseri ve çevre illerinde satışlarının olduğunu söyleyerek, "Hedefimiz Kayseri kadınları olarak yurt dışına sesimizi duyurmak" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in kentte göreve başlamasıyla beraber kurulmaya başlanan kadın kooperatifleri gelişmeye devam ediyor. Toplamda 32 kadın kooperatifinden birisi olan ve 7 üyeden oluşan Nefes Seramik Kadın Kooperatifi'nin ürettiği çeşitli seramik ürünler oldukça ilgi görüyor. Hedeflerinin Avrupa'ya açılmak olduğunu söyleyen Nefes Seramik Kadın Kooperatifi Başkanı Gülümser Karaoğlan, "Kooperatifimiz yeni kurulan taze bir kooperatif. 7 arkadaş hayallerimizi gerçekleştirmek üzere kadın istihdamını artırmak üzere el birliğiyle kooperatifimizi kurduk. Kooperatifimizde daha çok çay fincanı, süt fincanı, kahve fincanı, dekoratif tabaklar, seramik üzerine hayal gücünüzün alamayacağı birçok ürünü üretiyoruz. Sıvı çamur dediğimiz malzemelerimiz var. Yapmak istediğimiz fincan kalıbımıza sıvı çamurumuzu döküyoruz. 40-45 dakika bu çamurun donma süresi var. Donma istediğimiz seviyeye geldiği zaman bu sıvı çamurların fazla kalan kısmını aktarıyoruz. Aktardıktan sonra fırınlıyoruz. Bu 1 gün fırında kalmak zorunda. 1 gün kaldıktan sonra bunun üzerindeki parlaklığı kazandıracağımız işlemi uyguluyoruz. Tekrar fırına veriyoruz. 1 gün daha kaldıktan sonra kullanıma hazır hale gelmiş oluyor. Hedefimiz büyük. Şu anda Kayseri genelinde ve çevre illerde satışımız mevcut. İnternet üzerine satışımızın artması ve yurt dışına açılarak Nefes Kadın Kooperatifi'nin sesini duyurmak istiyoruz. Hedefimiz Kayseri kadınları olarak yurt dışına sesimizi duyurmak" şeklinde konuştu.

Kadınlara evde boş durmamaları yönünde tavsiyelerde bulunan Karaoğlan, "Evde oturan kadınlarımız boş durmasınlar. Onlarında muhakkak el becerilerine uygun bir iş vardır. Kendilerine güvensinler. Bir kooperatife üye olsunlar ya da baştan bir kooperatif kursunlar. Onlarda istedikleri hedefe ve hayata kavuşsunlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ