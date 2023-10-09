Kayseri Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda Sıcak Asfalt Çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda taş mastik aşınma tabakası serimi olan sıcak asfalt çalışması gerçekleştirecek. Çalışmaların amacı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak ve yolun düzenli hale getirilmesini sağlamaktır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin önemli ana arterlerinden biri olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda taş mastik aşınma tabakası serimi olan sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kayserili vatandaşlara güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım sağlamaya devam ediyor. Şehrin önemli ana arterlerinden Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda geçtiğimiz yıl yol genişletme ve şerit düzenleme çalışmaları yapılmıştı. Bu çalışma ile güzergah boyunca devam eden ve mevcutta ortalama 4 metre genişliğe sahip refüj 1 metreye düşürülerek, orta refüj alanı yola katılarak, geliş ve gidiş yönlerinde ilave birer şerit kazanılmıştı. Ekipler tarafından, gün içerisine binlerce aracın geçiş yaptığı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda taş mastik aşınma tabakası serimi olan sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek.

Bu çerçevede 9 Ekim 2023 Pazartesi günü başlatılacak çalışmalar ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nın Sanayi Odası Önü Köprülü Kavşak inişinden, Kızılırmak Caddesi altgeçide kadar olan 1 kilometrelik kısımda, çift yönlü olarak aşınma tabakası yapılacak. Toplam 1850 metre uzunlukta 2 ila 5 şerit sayısına sahip, genişliği 16 metreyi bulan yolda taş mastik aşınma tabakası serimi yapılacak. İlk olarak Kartal Kavşağı'na gidiş istikametinde işe başlanması planlanırken, 4 gün içinde çalışmaların tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalar taşıt trafiğinin en az olduğu akşam 21.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında gece gerçekleştirilecek. Bu zaman diliminde sürücülerin alternatif yolları kullanmaları gerekiyor. Bu çalışma ile kış aylarına gelmeden önce güvenli ve konforlu ulaşım altyapısının teşkil edilmesi, farklı dönemlerde atılan asfaltların birleştirilmesi sağlanarak yolun düzenli hale getirilmesi, yoldaki mevcut asfaltın ekonomik ömrünün artırılması hedefleniyor

Çalışmalar sırasında trafik akışının sağlanması için gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılarak, çalışmalar esnasında oluşabilecek çevre ile ilgili sorunlara yönelik gerekli tüm tedbirler alınacak. Bu çerçevede sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem arz ediyor. - KAYSERİ