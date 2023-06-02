Kayseri milletvekili sayısı kaç? CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, TİP Kayseri milletvekilleri kim? 2023 Kayseri seçim sonuçları
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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Kayseri milletvekili sayısı kaç? CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Kayseri milletvekilleri kim? Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Kayseri milletvekilleri kim?
Kayseri milletvekili sayısı kaç? Kayseri milletvekilleri kim? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Kayseri milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, MHP, TİP milletvekilleri!
Hulusi Akar
Ayşe Böhürler
Şaban Çopuroğlu
Murat Cahid Cıngı
Sayın Bayar Özsoy
İsmail Özdemir
Mustafa Baki Ersoy
Aşkın Genç
Mahmut Arıkan
Dursun Ataş