Kayseri Lise Taban Puanları 2022: Kayseri Lise Kontenjanları! Kayseri'deki liseler ve puanları! - Haberler

Kayseri lise taban puanları merak ediliyor. Kayseri lise taban puanları ile milyonlar liseli adayı ilkokul öğrencileri ve veliler lise tercihlerine Kayseri'deki liseleri eklemeye başladılar. Kayseri liseler ve taban puanları haberimizde MEB kaynaklarına göre yer almaktadır. Ayrıca Kayseri Lise yüzdelik dilimleri de tabloda bulunmaktadır. MEB tarafından Kayseri lise taban puanları 2021 açıklandı.İşte Kayseri lise taban puanları ve Kayseri lise yüzdelikleri haberimizde...

KAYSERİ LİSE TABAN PUANLARI

KAYSERİ'DEKİ LİSELER VE TABAN PUANLARI

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi - 467,5045

Sümer Fen Lisesi - 453,2631

Develi İMKB Fen Lisesi -394,4025

Bünyan Fen Lisesi - 380,7959

Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi - 375,3218

Mustafa Koyuncu Fen Lisesi - 361,6013

Tomarza Fen Lisesi - 359,9412

NOT: Listenin tamamı yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

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