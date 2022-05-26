Kayseri Lise Taban Puanları 2022: Kayseri Lise Kontenjanları! Kayseri'deki liseler ve puanları! - Haberler

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Kayseri Lise Taban Puanları 2022: Kayseri Lise Kontenjanları! Kayseri'deki liseler ve puanları!

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Kayseri Lise Taban Puanları 2022: Kayseri Lise Kontenjanları! Kayseri'deki liseler ve puanları!

Kayseri lise taban puanları ile milyonlar liseli adayı ilkokul öğrencileri ve veliler lise tercihlerine Kayseri'deki liseleri eklemeye başladılar. Kayseri liseler ve taban puanları haberimizde MEB kaynaklarına göre yer almaktadır. MEB tarafından Kayseri lise taban puanları 2021 açıklandı. Ayrıca Kayseri Lise yüzdelik dilimleri de tabloda bulunmaktadır. İşte Kayseri lise taban puanları ve Kayseri lise yüzdelikleri haberimizde...

Kayseri lise taban puanları merak ediliyor. Kayseri lise taban puanları ile milyonlar liseli adayı ilkokul öğrencileri ve veliler lise tercihlerine Kayseri'deki liseleri eklemeye başladılar. Kayseri liseler ve taban puanları haberimizde MEB kaynaklarına göre yer almaktadır. Ayrıca Kayseri Lise yüzdelik dilimleri de tabloda bulunmaktadır. MEB tarafından Kayseri lise taban puanları 2021 açıklandı.İşte Kayseri lise taban puanları ve Kayseri lise yüzdelikleri haberimizde...

KAYSERİ LİSE TABAN PUANLARI

Kayseri Lise Taban Puanları 2022: Kayseri Lise Kontenjanları! Kayseri'deki liseler ve puanları!

Kayseri Lise Taban Puanları 2022: Kayseri Lise Kontenjanları! Kayseri'deki liseler ve puanları!

Kayseri Lise Taban Puanları 2022: Kayseri Lise Kontenjanları! Kayseri'deki liseler ve puanları!

KAYSERİ'DEKİ LİSELER VE TABAN PUANLARI

  • Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi - 467,5045
  • Sümer Fen Lisesi - 453,2631
  • Develi İMKB Fen Lisesi -394,4025
  • Bünyan Fen Lisesi - 380,7959
  • Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi - 375,3218
  • Mustafa Koyuncu Fen Lisesi - 361,6013
  • Tomarza Fen Lisesi - 359,9412

NOT: Listenin tamamı yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

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