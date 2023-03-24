Kayseri, Kilis, Kırıkkale sahur ve imsak saat kaçta, ne zaman? 24 Mart Cuma Kayseri, Kilis, Kırıkkale sahur bitimi ne zaman?

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, Kayseri, Kilis, Kırıkkale sahur saatleri ne zaman? Kayseri, Kilis, Kırıkkale iftar ve sahur saatleri! Kayseri, Kilis, Kırıkkale'de sabah ezanı kaçta okunacak? 24 Mart Kayseri, Kilis, Kırıkkale iftar ve sahur saat kaçta olacak? İşte detaylar...

Kayseri, Kilis, Kırıkkale sahur ve imsak saatleri merak edildi. İl ve ilçelere göre sahur ve imsak saatlerini merak eden vatandaşlar, Kayseri, Kilis, Kırıkkale sahur ve imsak saat kaçta, ne zaman? 24 Mart Cuma Kayseri, Kilis, Kırıkkale il ve ilçeleri sahur kaçta? Kayseri, Kilis, Kırıkkale'de sahur ne zaman bitecek? Sahur bitiş saatleri ne zaman? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

KAYSERİ, KİLİS, KIRIKKALE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Resmi Diyanet imsakiyesine göre Kayseri, Kilis, Kırıkkale 24 Mart sahur vakitleri aşağıdaki gibidir:

24 Mart Kayseri sahur bitimi ve imsak vakti : 05:06

24 Mart Kilis sahur bitimi ve imsak vakti : 05:03

24 Mart Kırıkkale sahur bitimi ve imsak vakti : 05:13

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SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 29, 50).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 50) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 66). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 206).