Kayseri Kadın Kooperatifleri, kendi satış ofislerinde hizmet verecek

Kayseri Kadın Kooperatifleri, artık kendi satış ofislerinde hizmet verecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kayseri'nin güçlü sesi Kayseri Kadın Kooperatifleri, artık kendi "Satış Ofisleri"nde kazanmaya devam ediyor. Çok yakında daha fazlasıyla üretmeye ve kazanmaya devam edecekler. Kayseri Kadın Kooperatifleri. Onları takip etmeye devam edin." ifadelerini kullandı.