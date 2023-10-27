Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Çocuklara Eğlence Programı Düzenlendi

Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü ve tutuklarının yanında kalan 3-6 yaş arasındaki çocuklar için eğlence programı düzenlendi. Çocuklar, sağlık taramasının ardından AGÜ tarafından organize edilen eğlenceye katıldı. Programda, AGÜ'de eğitim gören öğrenciler çocuklarla yöresel oyunlar oynadı. Etkinlikte otel yönetimi çocuklara hediye verdi ve yemek ikram etti.

Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü ve tutuklarının yanında kalan 3-6 yaş arasındaki çocuklar için eğlence programı düzenlendi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile imzalanan protokol kapsamında çocuklar önce Kayseri Şehir Hastanesi'nde sağlık taramasından geçirildi.

Çocuklar daha sonra AGÜ tarafından Avrupa Birliği desteği ile organize edilen Erasmus+ projesi kapsamında bir otelde düzenlenen eğlenceye katıldı.

Programda, İspanya, Portekiz, Romanya ve Bulgaristan'dan gelerek AGÜ'de eğitimlerini sürdüren öğrenciler, çocuklar ile yöresel oyunlar oynadı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan otel yönetimi çocuklara hediye verdi, yemek ikram etti.

Programa, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, AGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu, ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ahmet İhsan Koç, Kayseri Şehir Hastanesi İşletme Direktörü Mehmet Kestiroğlu ve AGÜ Gençlik Fabrikası Müdürü Bora Akince katıldı.