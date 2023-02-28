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Kayseri kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Kayseri İncesu deprem şiddeti ne? Kayseri kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Kayseri kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Kayseri İncesu deprem şiddeti ne? Kayseri kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Kayseri'de hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Kayseri kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Kayseri İncesu deprem şiddeti ne? Kayseri kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

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Kayseri Hacılar'da deprem mi oldu? 28 Şubat Kayseri Hacılar'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?Kayseri Hacılar'da deprem mi oldu? 28 Şubat Kayseri Hacılar'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Kayseri'de gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Kayseri'de deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Kayseri kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Kayseri İncesu deprem şiddeti ne? Kayseri kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Kayseri kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Kayseri İncesu deprem şiddeti ne? Kayseri kaç büyüklüğünde deprem oldu?

KAYSERİ DEPREM Mİ OLDU?

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.

Kayseri kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Kayseri İncesu deprem şiddeti ne? Kayseri kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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