6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan şiddetli depremlerin ardından bugün hangi bölgelerde depremler olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD dan yapılan son açıklamaya göre Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar Kayseri kaç derece deprem bölgesinde? 3 ve 4. derece deprem bölgesi nedir? Kayseri'de deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kamuoyunda "Aslın felaketi " olarak bilinenKahramanmaraş depremlerinin üzerdenyaklaşık 1 ay geçmesinin ardından bölgede çok sayıda artıcı deprem meydana geliyor. AFAD dan yapılan son açıklamaya göre Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar Kayseri kaç derece deprem bölgesinde? 3 ve 4. derece deprem bölgesi nedir? Kayseri'de deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?Sorularının yanıtını araştırıyor. Konuya dair detaylar haberimizde...

KAYSERİ KAÇ DERECE DEPREM BÖLGESİNDE?

Kayseri ili, "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre 3. Derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Kayseri ili ve çevresinde 1881-1986 yılları arasında meydana gelen Akpınar Depremi (6,6 şiddetinde) ve Sarıkaya depremi (6,2 şiddetinde) bölgede görülen en önemli depremleri oluşturmaktadır.

ÜÇ VE DÖRDÜNCÜ DERECE DEPREM BÖLGESİ NEDİR?

3. Dereceden Deprem Kuşağı : Sarsıntıların az zararla geçtiği alanlardır. 4. Dereceden Deprem Kuşağı : Sarsıntıların çok az zararla ya da zararsız geçtiği alanlardı

KAYSERİDE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'dan alınan bilgiye göre; Kayseri'nin Saraycık ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu. Öte yandan dakikalar sonra aynı bölgede 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.