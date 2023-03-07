Kayseri İncesu nerede? İncesu nerede, nereye bağlıdır? İncesu hangi ilin ilçesi?

AFAD verilerine göre saat 14.47'de merkez üssü Kayseri İncesu olan olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından Kayseri'nin nerede olduğu merak edildi. Peki, Kayseri İncesu nerede? İncesu nerede, nereye bağlıdır? İncesu hangi ilin ilçesi?