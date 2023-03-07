Kayseri İncesu nerede? İncesu nerede, nereye bağlıdır? İncesu hangi ilin ilçesi?
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AFAD verilerine göre saat 14.47'de merkez üssü Kayseri İncesu olan olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından Kayseri'nin nerede olduğu merak edildi. Peki, Kayseri İncesu nerede? İncesu nerede, nereye bağlıdır? İncesu hangi ilin ilçesi?
İncesu, Kayseri'nin yaklaşık 30 kilometre güneybatısında yer alan bir ilçesidir. Peki, Kayseri İncesu nerede? İncesu nerede, nereye bağlıdır? İncesu hangi ilin ilçesi? İşte detaylar haberimizde...
KAYSERİ İNCESU NEREDE?
İncesu, Kayseri'nin merkez ilçelerinden birisidir.
İncesu, Kayseri'nin yaklaşık 30 kilometre güneybatısında yer almaktadır.
Kayseri kuzeyinde, Melikgazi ve Hacılar doğusunda, Develi güneydoğu tarafında kalır. Kayseri'den Ulukışla'ya giden D-805 ana yolu, şehir ve ilçenin içinden kuzey-güney istikametinde geçmektedir.
İlçe, Hodul Dağı sıradağlarının kuzey ucunda yer almaktadır. Kuzeybatıda Kocasinan sınırı Kızılırmak Nehri'ni izler. Güneyde kurumuş Çöl Gölü, güneydoğuda Sarı Göl ve ilçenin batısında İncesu Barajı vardır. İlçenin içinden akan ve kuzeyde Kızılırmak'a dökülen Kışla Deresi vardır.
Tarihçe
20. yüzyılın başında İncesu'da kısmen hala Rumlar yaşıyordu. Bunların büyük bölümü Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ile gitmiştir. İncesu'da 1660 yılında Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan Kara Mustafapaşa Kervansarayı bulunmaktadır.