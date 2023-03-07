Kayseri İncesu deprem mi oldu? 7 Mart Salı 2023 Kayseri İncesu'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Kayseri İncesu'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Kayseri İncesu'da deprem mi oldu? 7 Mart Kayseri İncesu'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

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6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 7 Mart Salı günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Kayseri İncesu'da deprem mi oldu? 7 Mart Kayseri İncesu'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

DEPREM NEREDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU? (7 MART 2023 SALI)

Pazartesi günü meydana gelen büyük depremin ardından bugün artçı depremler olmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya vb. şehirlerimizde artçılar olmaya devam etmektedir.

Bugün 7 Mart Kayseri İncesu'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAYSERİ İNCESU'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 7 Mart Salı 2023 bugün saat 14:47'de Kayseri İncesu'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar bölgelerden de hissedildi. Kayseri'de bugün art arda depremler meydana geldi.