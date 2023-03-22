Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, Kayseri imsakiye saatleri ne zaman? Kayseri iftar ve sahur saatleri! Kayseri'de akşam ezanı kaçta okunacak? Sabah namazı kaçta okunacak? 23-24 Mart Kayseri iftar ve sahur saat kaçta olacak? Kayseri ilçeleri iftar-sahur-imsakiye süreleri haberimizde...

Kırıkkale İftar ve Sahur vakti! 23-24 Mart (Perşembe-Cuma) Kırıkkale sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? 2023 Kırıkkale imsakiye!

Kayseri iftar ve sahur vakitleri ne zaman? Kayseri'de iftar ne zaman açılacak? Kayseri sahur ne zaman yapılıyor? Kayseri'de sabah ezanı ne zaman okunuyor? Kayseri İftar ve Sahur vakti! 23-24 Mart (Perşembe - Cuma) Kayseri sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? 2023 Kayseri imsakiye! Kayseri Diyanet imsakiye saatleri ve detayları haberimizde...

KAYSERİ 23-24 MART İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Kayseri'de 23 Mart Perşembe günü iftar saati 18:59 olarak açıklandı. 23 Mart Perşembe sahur vakti ise 05:09 olarak açıklandı. Ayrıca 24 Mart Cuma sahur vakti 05:07 iken, aynı gün iftar vakti ise 19:00 'dır.

1 Ramazan 1444 23 Mart 2023 Perşembe : 05:09 06:31 12:50 16:17 18:59 20:16

2 Ramazan 1444 24 Mart 2023 Cuma : 05:07 06:29 12:50 16:17 19:00 20:17

DİYANET İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ...

2023 RAMAZAN TAKVİMİ

2023 yılındaki Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacaktır. Mübarek 3 ayların 3. sü Ramazan ayıdır. Ramazan ayı Şaban ayından sonra gelmektedir. Ramazan ayı 2023 yılında 20 Nisan Perşembe günü bitecektir. Yani bu yıl Ramazan'ın son günü 20 Nisan Perşembe günüdür. Ramazan bayramı 1. günü ise 21 Nisan Cuma günüdür.

Ramazan ayının 1. günü : 23 Mart 2023 Perşembe

23 Mart 2023 Perşembe Ramazan ayının 1. gecesi : 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece

22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece Ramazan ayının son günü : 20 Nisan 2023 Perşembe

20 Nisan 2023 Perşembe Ramazan bayramı 1. günü : 21 Nisan 2023 Cuma

SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 29, 50).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 50) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 66). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 206).

İFTAR DUASI NEDİR?

Peygamber Efendimiz, iftar edeceği zaman özel yiyecekler aramaz, yemek ayrımı yapmaz, sofrada ne bulursa onunla iftar ederdi.

Onun iftar sofrası, lüks ve israftan uzak, son derece sade idi. Medine"de Efendimizin yanında büyüyen Enes b. Mâlik (ra), Resûlullah"ın iftarını şöyle anlatmıştır: "Resûlullah (sav) akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurma ile, eğer yoksa kuru hurma ile iftar ederdi, o da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açardı."

Peygamberimiz, Allah rızasını kazanmak için oruç tutar, O"nun rızkıyla iftar eder, iftar ederken de ellerini açarak şöyle dua ederdi:

"Allâhümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü. (Allah"ım! Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.)"

Allah Resûlü, "Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır." diyerek müminlere bu sevinç ve bağışlanma vaktinde dua etmelerini öğütlemiştir. Bu hadisi Peygamberimizden nakleden sahâbî Abdullah b. Amr"ın (ra) iftar vaktinde,"Allah"ım! Senden herşeyi kuşatan rahmetin ile beni bağışlamanı dilerim." diyerek dua ettiği bilinmektedir.