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Kayseri hava durumu 4 Aralık | Bugün Kayseri'de kar var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu!

Kayseri hava durumu 4 Aralık | Bugün Kayseri'de kar var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu!
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4 Aralık'ta Kayseri hava durumu merak konusu. Kayseri bugün hava nasıl olacak, kar var mı ve hava kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kayseri 15 günlük hava durumu ve bu hafta yağmur var mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Kayseri hava durumu nedir?

Kayseri hava durumu ve bugün Kayseri hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 4 Aralık Kayseri hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

4 ARALIK KAYSERİ HAVA DURUMU

Kayseri şehrinde 03 Aralık 2024 Salı günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 6 dereceyi gösteriyor. 04 Aralık 2024 Çarşamba günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 6 derece olacağı tahmin edilmekte. 05 Aralık 2024 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 7 dereceyi gösterecek. 06 Aralık 2024 Cuma günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 7 dereceyi bulacak. 07 Aralık 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 10 dereceyi gösterecek.

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