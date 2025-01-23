Kayseri hava durumu | 23 Ocak Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Kayseri'de bugün havanın nasıl olacağı merak ediliyor. 23 Ocak Perşembe Kayseri'de bugün hava nasıl olacak? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar, bugünkü hava durumunun detaylarını yakından takip ediyor. Kayseri günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini haberimizde yer alıyor. Peki, 23 Ocak Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

KAYSERİ'DE HAVA DURUMU

Kayseri'de gün boyunca zaman zaman kar yağışı ve hafif kar sağanakları bekleniyor. Sabah saatlerinde sisli bir hava görülebilir, bu nedenle özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesi düşük olacak. Yollarda buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Gün içerisindeki sıcaklıklar en yüksek 3°C, gece saatlerinde ise -1°C civarında olacak. Rüzgar hafif esebilir, ancak hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir.

KAYSERİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Kayseri'de 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: