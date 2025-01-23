Kayseri hava durumu | 23 Ocak Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
Kayseri'de 23 Ocak ve önümüzdeki 5 gün boyunca soğuk ve kış koşulları etkili olacak. Kar yağışı, buzlanma ve don gibi hava olaylarına dikkat edilmesi gerekiyor. İşte Kayseri günlük ve 5 günlük detaylı hava durumu tahmini!
Kayseri'de bugün havanın nasıl olacağı merak ediliyor. 23 Ocak Perşembe Kayseri'de bugün hava nasıl olacak? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar, bugünkü hava durumunun detaylarını yakından takip ediyor. Kayseri günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini haberimizde yer alıyor. Peki, 23 Ocak Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
KAYSERİ'DE HAVA DURUMU
Kayseri'de gün boyunca zaman zaman kar yağışı ve hafif kar sağanakları bekleniyor. Sabah saatlerinde sisli bir hava görülebilir, bu nedenle özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesi düşük olacak. Yollarda buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Gün içerisindeki sıcaklıklar en yüksek 3°C, gece saatlerinde ise -1°C civarında olacak. Rüzgar hafif esebilir, ancak hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir.
KAYSERİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Kayseri'de 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: