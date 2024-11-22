Kayseri hava durumu | 23 Kasım Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
Kayseri'de hava nasıl olacak? 23 Kasım tarihli Kayseri hava durumu ve 5 günlük hava durumu tahmini açıklandı. Kayseri'deki hava durumu hakkında en güncel bilgiler ve tahminler için haberimizi takip edebilirsiniz.
23 Kasım Cumartesi günü için Kayseri hava durumu tahminleri açıklandı. Kayseri'de bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Kayseri'de önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 23 Kasım Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
KAYSERİ'DE HAVA NASIL OLACAK?
23 Kasım 2024 Cumartesi günü Kayseri'de havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Gün içinde sıcaklık en düşük -1°C, en yüksek ise 9°C civarında olacak. Nem oranı %70, rüzgar hızı ise yaklaşık 3 km/s seviyesinde olacak. Gün genelinde yağış beklenmiyor ve özellikle sabah saatlerinde daha serin bir hava hissedilecek.
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KAYSERİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Kayseri'de 5 günlük hava durumu şu şekilde;