Kayseri hava durumu | 23 Kasım Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

23 Kasım Cumartesi günü için Kayseri hava durumu tahminleri açıklandı. Kayseri'de bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Kayseri'de önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 23 Kasım Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

KAYSERİ'DE HAVA NASIL OLACAK?

23 Kasım 2024 Cumartesi günü Kayseri'de havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Gün içinde sıcaklık en düşük -1°C, en yüksek ise 9°C civarında olacak. Nem oranı %70, rüzgar hızı ise yaklaşık 3 km/s seviyesinde olacak. Gün genelinde yağış beklenmiyor ve özellikle sabah saatlerinde daha serin bir hava hissedilecek.

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KAYSERİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Kayseri'de 5 günlük hava durumu şu şekilde;