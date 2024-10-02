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Kayseri hava durumu 2 Ekim | Bugün Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri'de 15 günlük hava durumu!

Kayseri hava durumu 2 Ekim | Bugün Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri'de 15 günlük hava durumu!
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2 Ekim'de Kayseri'de hava durumu merak konusu. Kayseri'de bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı ve hava kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kayseri'de 15 günlük hava durumu ve bu hafta yağmur var mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Kayseri hava durumu nedir?

Kayseri hava durumu ve bugün Kayseri'de hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 2 Ekim Kayseri hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

2 EKİM KAYSERİ HAVA DURUMU

2 Ekim 2024 Çarşamba günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 18 derece olacağı tahmin edilmekte. 3 Ekim 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 23 dereceyi gösterecek. 04 Ekim 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 25 dereceyi bulacak. 05 Ekim 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 27 dereceyi gösterecek.

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Kayseri hava durumu 2 Ekim | Bugün Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri'de 15 günlük hava durumu!

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara Hava Durumu: 3 Ekim 2024 Perşembe günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 25 derece olacağı tahmin edilmekte. 04 Ekim 2024 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 28 dereceyi gösterecek. 05 Ekim 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 29 dereceyi bulacak. 06 Ekim 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 30 dereceyi gösterecek.

İstanbul Hava Durumu: 3 Ekim 2024 Perşembe günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 25 derece olacağı tahmin edilmekte. 04 Ekim 2024 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 29 dereceyi gösterecek. 05 Ekim 2024 Cumartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 31 dereceyi bulacak. 06 Ekim 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 28 dereceyi gösterecek.

İzmir Hava Durumu: 3 Ekim 2024 Perşembe günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 28 derece olacağı tahmin edilmekte. 04 Ekim 2024 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 29 dereceyi gösterecek. 05 Ekim 2024 Cumartesi günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 31 dereceyi bulacak. 06 Ekim 2024 Pazar günü için havanın Sağanak Yağmurlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 28 dereceyi gösterecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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