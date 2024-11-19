Kayseri hava durumu 19 Kasım | Bugün Kayseri'de yağmur var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu!

Kayseri hava durumu ve bugün Kayseri hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 19 Kasım Kayseri hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

19 KASIM KAYSERİ HAVA DURUMU

Kayseri şehrinde 19 Kasım 2024 Salı günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 13 derece olacağı tahmin edilmekte. 20 Kasım 2024 Çarşamba günü hava Güneşli, sıcaklık ise 15 dereceyi gösterecek. 21 Kasım 2024 Perşembe günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 16 dereceyi bulacak. 22 Kasım 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 16 dereceyi gösterecek.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ (LİNK)