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Kayseri hava durumu 19 Kasım | Bugün Kayseri'de yağmur var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu!

Kayseri hava durumu 19 Kasım | Bugün Kayseri'de yağmur var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu!
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19 Kasım'da Kayseri hava durumu merak konusu. Kayseri bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı ve hava kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kayseri 15 günlük hava durumu ve bu hafta yağmur var mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Kayseri hava durumu nedir?

Kayseri hava durumu ve bugün Kayseri hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 19 Kasım Kayseri hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

19 KASIM KAYSERİ HAVA DURUMU

Kayseri şehrinde 19 Kasım 2024 Salı günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 13 derece olacağı tahmin edilmekte. 20 Kasım 2024 Çarşamba günü hava Güneşli, sıcaklık ise 15 dereceyi gösterecek. 21 Kasım 2024 Perşembe günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 16 dereceyi bulacak. 22 Kasım 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 16 dereceyi gösterecek.

Kayseri hava durumu 19 Kasım | Bugün Kayseri'de yağmur var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu!

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ (LİNK)

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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