Kayseri hava durumu 17 Ekim | Bugün Kayseri'ye kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Kayseri'de 15 günlük hava durumu!

Kayseri hava durumu ve bugün Kayseri'de hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 17 Ekim Kayseri hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

17 EKİM KAYSERİ HAVA DURUMU

Kayseri şehrinde 16 Ekim 2024 Çarşamba günü hava Güneşli, sıcaklık ise 24 dereceyi gösteriyor. 17 Ekim 2024 Perşembe günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 15 derece olacağı tahmin edilmekte. 18 Ekim 2024 Cuma günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 11 dereceyi gösterecek. 19 Ekim 2024 Cumartesi günü için havanın Sağanak Yağmurlu olması bekleniyor, sıcaklık da 11 dereceyi bulacak. 20 Ekim 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 12 dereceyi gösterecek.

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