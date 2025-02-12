KAYSERİ HAVA DURUMU 13 ŞUBAT: Kayseri hava durumu nasıl? Kayseri 5 günlük hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Kayseri'de de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 13 Şubat Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 13 Şubat Kayseri'de hava durumu nasıl? Kayseri'de kar var mı? İşte, detaylar…

KAYSERİ'DE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, Kayseri'de 13 Şubat Perşembe günü en düşük sıcaklık -4°C, en yüksek sıcaklık 2°C olacak. Gün içinde kar yağışı bekleniyor, özellikle akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi ve buzlanma riskinin oluşması tahmin ediliyor. Vatandaşların don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları ve tedbir almaları önem taşıyor.

KAYSERİ'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Kayseri'de hava durumu nasıl