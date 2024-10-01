Kayseri hava durumu 1 Ekim | Bugün Kayseri'de hava nasıl olacak?

Kayseri hava durumu ve bugün Kayseri'de hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Kayseri'de bugün %40'lık bir yağmur ihtimali bulunuyor ve rüzgarlar ılımlı bir hızda esiyor. 1 Ekim Kayseri hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

1 EKİM KAYSERİ HAVA DURUMU

Kayseri şehrinde 01 Ekim 2024 Salı günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 17 dereceyi gösteriyor. 02 Ekim 2024 Çarşamba günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 17 derece olacağı tahmin edilmekte. 03 Ekim 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 22 dereceyi gösterecek. 04 Ekim 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 24 dereceyi bulacak.

HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ