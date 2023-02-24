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Kayseri Gürün arası kaç km? Gürün Kayseri'ye yakın mı, uzak mı?

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Kayseri Gürün arası kaç km? Gürün Kayseri'ye yakın mı, uzak mı?

Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ancak deprem Kayseri'den de hissedildi. Peki, Kayseri Gürün arası kaç km?

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasara neden olduğu Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, dün yaptığı açıklamada asrın felaketinden etkilenen Gürün'ün de afet bölgesi ilan edildiğini duyurmuştu. Peki, Kayseri Gürün arası kaç km? Gürün Kayseri'ye yakın mı, uzak mı?

KAYSERİ GÜRÜN ARASI KAÇ KM?

Kayseri Gürün rası araç ile 193 km mesafedir.

Kayseri Gürün arası kaç km? Gürün Kayseri'ye yakın mı, uzak mı?

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kayseri Gündem Haberler

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