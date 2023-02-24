Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasara neden olduğu Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, dün yaptığı açıklamada asrın felaketinden etkilenen Gürün'ün de afet bölgesi ilan edildiğini duyurmuştu. Peki, Kayseri Gürün arası kaç km? Gürün Kayseri'ye yakın mı, uzak mı?

KAYSERİ GÜRÜN ARASI KAÇ KM?

Kayseri Gürün rası araç ile 193 km mesafedir.