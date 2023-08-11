Kayseri Galatasaray muhtemel 11'ler! Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak. Kayseri Galatasaray muhtemel 11'leri ne? Kayseri Galatasaray maçı ne zaman?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2023-24 Sezonu ilk hafta maçını Mondihome Kayserispor ile oynayacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda 12 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan mücadele saat 21.45'te başlayacak. İşte, Peki, Kayseri Galatasaray maçı ne zaman? Kayseri Galatasaray muhtemel 11'ler!

KAYSERİ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2023-24 Sezonu ilk hafta maçını Mondihome Kayserispor ile oynayacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda 12 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan mücadele saat 21.45'te başlayacak.

KAYSERİ GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER!





Kayserispor: Bilal Beyazıt, Uzodımma, Hosseini, Ayyamay, Lionel Carole, Olivier Kemen, Baran Ali Gezek, Ali Karimi, Tiam, Cardozo, Gökhan Sazdağı,

Galatasaray:Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, ANgelino, Berkan,Oiviera, Kerem, Barış, Mertens, Bakambu