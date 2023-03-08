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Kayseri deprem olacak mı? Kayseri'de deprem riski var mı, deprem bölgesi mi?

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Meydana gelen depremler ile birlikte merka edilen Kayseri deprem olacak mı? sorusu yanıt buldu. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bugün Kayseri ve Sivas'ta meydana gelen depremlerin ardından biri değerlendirmede bulundu. Peki, Kayseri deprem olacak mı? Kayseri'de deprem riski var mı, deprem bölgesi mi?

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Kayseri deprem olacak mı? Kahramanmaraş'ta bugün saat 12.40'ta meydana gelen 4.5'lik depremin ardından Kayseri'de saat 14.47 ile 14.53 arasında büyükleri 4.7 ve 4.3 arasında değişen 3 sarsıntı meydana geldi. Saat 17.18'i gösterdiğinde ise bu kez Sivas Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.5'le sallandı. Peki, Kayseri deprem olacak mı? Kayseri'de deprem riski var mı, deprem bölgesi mi?

KAYSERİ DEPREM OLACAK MI?

Son Maraş ve Gaziantep depremleri Anadolu Levhasının bölgeye yakın aktif fay sistemlerinde stres alanı değişimlerine neden oldu ve muhtemelen kimi fay parçalarının kırılmasına neden oluyor. Bu nedenle Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir. Sevgiyle.

Not: Sizleri bilgilendirmek amacıyla yazıyorum. Yoksa 'büyük deprem olacak, şu zamanda olacak' vb şeyler söylemiyorum. Benim beklentim olursa çoğunlukla küçük boyutlu depremlerin olacağıdır. Saygıyla"

Kayseri deprem olacak mı? Kayseri'de deprem riski var mı, deprem bölgesi mi?

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Naci Görür Kayseri Deprem Gündem Yaşam Haberler

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