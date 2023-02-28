6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Asrın felaketinin ardından binlerce artçı sarsıntı meydana gelirken, bu kez Kayseri sallandı. Peki, Kayseri deprem okullar tatil mi? 28 Şubat - 1 Mart yarın Kayseri'de okullar tatil mi?

Kayseri'de deprem bekleniyor mu ? Kayseri'de büyük deprem bekleniyor mu?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasar verdiği Kayseri'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İncesu ilçesinde yaşanan sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Peki, Kayseri deprem okullar tatil mi? 28 Şubat - 1 Mart yarın Kayseri'de okullar tatil mi?

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 18.16'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıkladı.

Sarsıntı vatandaşlarda paniğe neden olurken, depremde şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, deprem sonrası yaptığı paylaşımda "28.02.2023 tarih, saat 18:16'da merkez üssü İncesu ilçemiz olarak belirlenen 4.4 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmemekte olup, birimlerimizle irtibatlarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Resmi kaynaklardan henüz okulların tatil olup olmadığına ilişkin açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.