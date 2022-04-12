Kayseri deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 12 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Kayseri deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu sorularına yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 12 Nisan 2022 günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremlerini sizler için derledik. İşte, Kayseri deprem son dakika haberleri.

KAYSERİ DEPREM Mİ OLDU? SON DEPREMLER

Son Depremler verileri araştırılan konular arasında yer alıyor. Sallantı hissedilmesinin ardından veya sosyal medyada deprem olup olmadığı konuşulurken araştırmalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Kayseri şehrine ait son dakika deprem verisi bulunmamaktadır.

Tarih Ülke Büyüklük İl İlçe Köy Diğer Enlem Boylam Derinlik Tip 12.04.2022 02:39:05 Türkiye 1.1 Balikesir Bigadiç - - 39.4463 28.2126 6.99 ML 12.04.2022 03:45:50 Türkiye 1.2 Malatya Battalgazi - - 38.1390 38.5836 7.00 ML 12.04.2022 03:21:58 Türkiye 1.3 Bilecik Bozüyük - - 39.8821 30.0291 7.00 ML 12.04.2022 04:10:21 Türkiye 1.7 Malatya Pütürge - - 38.1456 38.6063 7.00 ML 12.04.2022 01:30:04 Yunanistan 2.3 Lesvos - - - 39.2781 25.9298 6.84 ML 12.04.2022 00:41:51 Türkiye 1.0 Mugla Ula - - 37.0066 28.3891 7.00 ML 12.04.2022 00:38:04 Türkiye 1.3 Mugla Ula - - 37.0053 28.3976 7.00 ML 12.04.2022 00:21:04 Türkiye 1.6 Erzincan Tercan - - 39.6671 40.6290 7.01 ML

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. 12 Nisan 2022 tarihinde son depremler listesi haberimizde yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel son dakika deprem haberleri vermeye devam ediyor. AFAD verilerine göre 12 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen depremler listelenmiştir.

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