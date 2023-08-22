Kayseri deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından meydana gelen depremler araştırılmaktadır. Peki, Kayseri deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kayseri deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Az önce Kayseri'de deprem oldu mu merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Kayseri deprem şiddeti araştırılmaktadır. Peki, Kayseri deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kayseri deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

KAYSERİ DEPREM Mİ OLDU?

Kayseri'nin Sarız ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.