Kayseri deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Kayseri kaç şiddetinde deprem oldu? Kayseri deprem şiddeti ne?

Kayseri deprem oldu mu ve Kayseri'de deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Kayseri deprem mi oldu? Az önce Kayseri kaç şiddetinde deprem oldu? Kayseri deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından Kayseri'de deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından kullanıcılar sıklıkla yaşadıkları şehirde deprem meydana geldi mi sorusu araştırmakta.Peki, Kayseri deprem mi oldu? Az önce Kayseri kaç şiddetinde deprem oldu? Kayseri deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KAYSERİ DEPREM Mİ OLDU?

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.