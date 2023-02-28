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Kayseri deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri deprem şiddeti ne?

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Kayseri deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri deprem şiddeti ne?

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremler sonrası büyük depremler devam ediyor. Peki, Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri'de kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Kayseri'de deprem oldu mu? Detaylar haberimizde...

Son Dakika: Kayseri'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiSon Dakika: Kayseri'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Kayseri deprem oldu mu ve Kayseri'de deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Kayseri'de deprem mi oldu? Az önce Kayseri deprem mi oldu? Kayseri deprem şiddeti ne? İşte detaylar…

KAYSERİ'DE DEPREMMİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KAYSERİ 4.4 İLE SALLANDI

Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 18.16'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıkladı.

Kayseri deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri deprem şiddeti ne?

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kayseri Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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