Kayseri deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri deprem şiddeti ne?

Kayseri deprem oldu mu ve Kayseri'de deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Kayseri'de deprem mi oldu? Az önce Kayseri deprem mi oldu? Kayseri deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Kayseri kaç şiddetinde deprem oldu? Kayseri deprem şiddeti ne? Kayseri kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Dünyada depreme en dayanıklı 8 yapı listelendi! Aralarında Türkiye'den tek yer var

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Kayseri merkezinde gerçekleşen sarsıntı sonrasında deprem mi oldu araştırılıyor. Peki, Kayseri'de deprem mi oldu? Az önce Kayseri deprem mi oldu? Kayseri deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KAYSERİ DEPREM Mİ OLDU?

Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.