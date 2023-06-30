Kayseri deprem mi oldu? Kayseri Sarız deprem şiddeti ne? Kayseri kaç şiddetinde deprem oldu?

Kayseri'de hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Kayseri kaç şiddetinde deprem oldu? Kayseri Sarız deprem şiddeti ne? Kayseri kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Kayseri'de kaç şiddetinde deprem meydana geldi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kayseri'de hissedilen büyüklükte bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından büyüklüğü merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Kayseri Sarız deprem şiddeti araştırılmaktadır. Peki, Kayseri deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kayseri Sarız deprem şiddeti ne? Kayseri kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KAYSERİ DEPREM Mİ OLDU?

Kayseri'nin Sarız ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.