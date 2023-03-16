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Kayseri deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Kayseri depremleri! 16 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Kayseri deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Kayseri depremleri! 16 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Kayseri deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Kayseri deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Kayseri depremleri! 16 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Kayseri deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Kayseri deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Kayseri deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Kayseri depremleri! 16 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

KAYSERİ DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Kayseri 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Kayseri deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Kayseri depremleri! 16 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

KAYSERİ SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Kayseri Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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