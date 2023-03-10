Kayseri'de meydana gelen 4.8'lik depremde çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, bir tır beşik gibi sallandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi. Peki, Kayseri deprem bölgesi mi? Kayseri kaçıncı derece deprem bölgesi? Kayseri'de fay hattı var mı?

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde saat 05.28'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8 şiddetinde deprem oldu. Korkutan depremin ardından vatandaşlar ise arama motorlarında Kayseri deprem bölgesi mi? Kayseri'de fay hattı var mı, nereden geçiyor? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

KAYSERİ DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Türkiye Diri Fay Haritasına göre Kayseri kent merkezi ve yakınından geçen diri faylar bulunuyor. Yerlerinin hassas olarak bilinmemesi nedeniyle faylar 100 m kalınlığında şeritler olarak gösterilmiştir. Yapılacak araştırmalar ile fay yerlerinin hassas olarak belirlenmesi gerekiyor.

KAYSERİ KAÇINCI DERECE DEPREM BÖLGESİNDE?

Üçüncü derece riskli bölgeler: Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.