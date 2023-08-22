Kayseri deprem bölgesi mi? Kayseri'de fay hattı nereden geçiyor? Kayseri'de fay hattı var mı?

Doğal afetler bölgesi olan ülkemizde Kayseri'nin deprem bölgesi olup olmadığı merak edildi. Arama motorlarında Kayseri deprem bölgesi mi? Kayseri'de fay hattı var mı, nereden geçiyor? soruları aratıldı. Peki, Kayseri deprem bölgesi mi? Kayseri'de fay hattı var mı, nereden geçiyor?

Kayseri deprem bölgesi mi? Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yer alan fay hatlarını ayrıntılı şekilde açıkladı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Kayseri deprem bölgesi mi? Kayseri'de fay hattı var mı, nereden geçiyor? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

KAYSERİ DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Türkiye Diri Fay Haritasına göre Kayseri kent merkezi ve yakınından geçen diri faylar bulunuyor. Yerlerinin hassas olarak bilinmemesi nedeniyle faylar 100 m kalınlığında şeritler olarak gösterilmiştir. Yapılacak araştırmalar ile fay yerlerinin hassas olarak belirlenmesi gerekiyor.

KAYSERİ KAÇINCI DERECE DEPREM BÖLGESİNDE?

Üçüncü derece riskli bölgeler: Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.