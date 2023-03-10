Kayseri'nin Hacılar ilçesinde saat 05.28'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8 şiddetinde deprem oldu. Depremi yaşayan vatandaşlar da kendilerini sokağa attı. Ekipler de sahada tarama çalışması başlattı. Korkutan depremin görüntüleri ise merak edildi. Kayseri deprem anı görüntüleri var mı? 10 Mart Kayseri deprem anı! (VİDEO)

Kayseri'de depremin şiddeti kameraya böyle yansıdı: Şimşekler gökyüzünü aydınlattı, tır beşik gibi sallandı

Kayseri'de sabaha karşı gerçekleşen 4.8 şiddetindeki deprem, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla beraber raflarda bulunan ürünlerin yere saçıldığı anlar saniye saniye kaydedildi. Peki, Kayseri deprem anı görüntüleri var mı? 10 Mart Kayseri deprem anı! (VİDEO)

KAYSERİ DEPREM ANI GÖRÜNTÜLERİ VAR MI?

Kayseri'de meydana gelen deprem, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla beraber raflarda bulunan ürünlerin yere saçıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, olumsuz bir durumun olmadığını söyleyerek, "10.03.2023 tarih, saat 05.28'de merkez üssü Hacılar ilçemiz Karpuzsekisi mevkisinde 4.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk bildiriminde bulunulmadı. Ekiplerimiz saha kontrol çalışmalarına yönlendirildi. Geçmiş olsun" dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri'nin Hacılar ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı paylaşımda, "İlk bilgilere göre olumsuz bir durumumuz yok. Ekiplerimiz sahada, teyakkuz halinde. Lütfen resmi açıklamalara itibar edelim. Rabbim tüm afetlerden bizleri korusun." ifadelerini kullandı.