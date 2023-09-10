Kayseri'de bulunan kadın kooperatifleri ürettikleri ürünleri kendi satış ofislerinde vatandaşlarla buluşturuyor. Vali Çiçek, kooperatiflerin daha fazla üretmeye ve kazanmaya devam edeceğini belirtti.

Kayseri'deki kadın kooperatifleri, satış ofislerinde kazanmaya devam ediyor

"Mutluyuz, paramızı kazanıyoruz"

KAYSERİ - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in önem verdiği Kadın Kooperatifleri, Bünyan, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerinde kendi satış ofislerinde hizmet verirken Vali Çiçek, "Çok yakında daha fazlasıyla üretmeye ve kazanmaya devam edecekler" dedi.

Kayseri'de bulunan kadın kooperatifleri; ürettikleri ürünleri kendi satış ofislerinde vatandaş ile buluşturuyor. Bünyan, Yeşilhisar ve Soğanlı'da hizmet vermeye başlayan satış ofisleri ile ilgili Kayseri Valisi Gökmen Çiçek twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Kayseri'nin güçlü sesi Kayseri Kadın Kooperatifleri, artık kendi 'Satış Ofisleri'nde kazanmaya devam ediyor. Emekle üretip gururla kazanan kadınlarımızın satış ofislerinden bazıları; huzuru gören manzarasıyla Bünyan'da Cam Teras'ta, tarihe açılan kapı Yeşilhisar Soğanlı Vadisi'nde, şelaleler diyarı Yahyalı Meydanı'nda hizmet vermeye başladı. Çok yakında daha fazlasıyla üretmeye ve kazanmaya devam edecekler. Kayseri Kadın Kooperatifleri. Onları takip etmeye devam edin" ifadelerini kullandı.

Kooperatif üyesi kadınlar ise, "Biz güçlüyüz, güçlü kadınlarız. Mutluyuz, paramızı kazanıyoruz. Satış ofisi bizim için sihirli değnek. Burada muhteşem satışlar var, kendimizi çok güzel tanıttık. Özellikle bayanlar gurur duyuyor. Kadınların girişimci olmalarını, çalışmalarını takdir ediyor" ifadelerini kullandı.