Gece 04:18'de meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem Kayseri'de de hissedildi. Depremle beraber vatandaşlar büyük panik yaşarken, bazı yerlerde maddi hasar oluştu. Merak edilenler arasında ise Kayseri'de yıkılan yer var mı? Kayseri deprem son durum ne? Kayseri deprem ölü, yaralı var mı? soruları yer aldı. Detaylar haberimizde.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Türkiye'nin yüreklerini yakan deprem haberlerinin ardından arama motorlarında Kayseri'de yıkılan yer var mı? Kayseri deprem son durum ne? Kayseri deprem ölü, yaralı var mı? soruları aratıldı.

KAYSERİ'DE YIKILAN YER VAR MI?

Gece 04:18'de meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem Kayseri'de de hissedildi. Depremle beraber vatandaşlar büyük panik yaşarken, bazı yerlerde maddi hasar oluştu. Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinin de dış kaplaması çöktü. Polis ekipleri yolu araç ve yaya trafiğine kapatırken, güvenlik önlemi aldı. Ayrıca, iş merkezinin altında bulunan bazı dükkanlarda maddi hasar oluştu.

Deprem anını anlatan Yusuf Salih Özdilek, "Deprem anında evdeydik. Sarsıntı yaşadıktan sonra kendimizi dışarı da bulduk. Akrabalarımızdan bilgi alınca dükkanımıza geldik ve hasarı gördük. Allah beterinden saklasın" dedi.