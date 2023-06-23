Kayseri'de yaz aktiviteleri için Erciyes hazırlıkları yapılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in yaz mevsiminde çeşitli faaliyetlere ev sahipliği yapacağını bildirdi. Ayrıca Kocasinan Belediyesi yeni bir yol kazandırırken, Kapuzbaşı Şelaleleri'nin yolu açıldı ve mezarlıklar bayram ziyaretine hazır hale getirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in yaz mevsiminde çeşitli faaliyetlere ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Erciyes'te sadece kışın değil yazın da dolu dolu aktiviteler ve uluslararası organizasyonlar yapılacağını aktaran Büyükkılıç, çadır karavan kampı, atv gezisi, futbol kampı, plaj voleybolu, zirve tırmanışı, uluslararası bisiklet yarışı, astro foto, Erciyes Ultra Sky Traıl Dağ Maratonu, Erciyes Moto Fest, gondol gezisi, çocuk bisiklet parkı gibi etkinliklerin bunlardan bazıları olduğunu kaydetti.

KAYMEK'ten işaret dili kursu

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ, Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı (TİDYES) için hazırlık kursu açtı.

TİDYES kursunda, örnek video çözümlemeleri, süreyi etkili kullanma gibi içerikler ders olarak sunulurken, sınava yönelik bilgi de veriliyor.

Kocasinan'a yeni yol

Kocasinan Belediyesi, Bağdat Caddesi'nden Ali İhsan Alçı Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlantı sağlayacak yeni bir ulaşım aksı kazandırıyor.

Yolun açılması için gecekonduların yıkım çalışmalarını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gecekonduların yıkımıyla yolun açılabilir hale geleceği, çalışmanın tamamlanmasıyla Osman Kavuncu Caddesi'ndeki ulaşıma alternatif güzergah oluşturulacağını, Organize Sanayi Bölgesi'nden şehir merkezine yeni bir ulaşım imkanı daha kazandırılacağını belirtti.

Kapuzbaşı Şelaleleri'nin yolu açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı ilçesindeki önemli turizm değerlerinden Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda tehlike arz eden kayaları kesme, genişletme ve iyileştirme çalışmasının ilk kısmını tamamlayarak, yolu bayram sonuna kadar trafiğe açtı.

Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların ve turizmin olumsuz etkilenmemesi için yol, bayram sonuna kadar trafiğe açıldı.

Mezarlıklar bayram ziyaretine hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışması yaptı.

Asri Mezarlık ile Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesi-İldem mezarlıklarında ve Kartal Şehitliği'nde bayram öncesi çalışma yapılırken, Şehir Mezarlığı girişlerinde Büyükşehir'e ait 15 araçla engelli ve yaşlılara ücretsiz hizmet verilecek.

Talas Belediyesi bayrama hazır

Talas Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilçede bayramın rahat ve huzur içinde geçmesi için çalışmalarını tamamladı.

Belediye, başta camiler ve mezarlıklar olmak üzere ilçe genelindeki temizlik ve çevre düzenlemesi hazırlıklarını yaptı.

Camiler ilaçlandı, halılar yıkandı, kitaplıklardan mihraplara kadar her alan detaylı şekilde temizlendi. Bayram namazına hazırlanan camilere ayrıca güzel kokular sıkıldı.

İlçe genelindeki mezarlıklarda kuruyan otlar kesilip yerlerdeki dallar toplanırken, mezarlık içlerinde genel bakım çalışmaları tamamlanarak bayram ziyaretine hazırlandı.

Öte yandan her birinde veteriner hekimin bulunduğu kurban kesim alanları belli oldu. Buna göre, Mevlana Mahallesi Salı Pazarı, Yenidoğan Mahallesi Perşembe Pazarı, Cemil Baba Mezarlığı arkası Sosyete Pazarı ile Reşadiye kurban kesim yerinde vatandaşlar kurbanlarını kesebilecek. Bunların dışındaki yerlerde kurban kesimine izin verilmeyecek.