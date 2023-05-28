Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kayseri'de Takla Atan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Takla Atan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Otomobil Haberleri

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Niğde karayolu Yeşilhisar ilçe girişinde meydana gelen kazada, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak orta refüjde takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobilde bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil, incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Yeşilhisar Jandarma İtfaiye Kayseri Otomobil Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title