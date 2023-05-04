Kayseri'de SOLOTÜRK Pilotlarına Yoğun İlgi

"İnsanın gururlanmaması elde değil"

KAYSERİ SOLOTÜRK Gösteri Pilotları Kayseri'de Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nde imza töreni düzenledi. SOLOTÜRK pilotlarıyla görüşmek isteyen Kayserililer, gösterim merkezine akın etti.

Kurşunlu Otoparkı'nda kurulan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin geldiği noktayı gösteren Merkezde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki milli üretim silah ve sistemlerin tanıtımı yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan ve geliştirilmekte olan yerli ve milli silah, cihaz ve sistemler üç boyutlu içerik ve teknolojik imkanlarla sergilenirken, TSK personeli de silah ve teçhizatın tanıtımı gerçekleştiriyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK pilotları da Dijital Gösterim Merkezi'nde Kayserililerle buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden pilotlar, fotoğraf çekinme isteklerini de geri çevirmedi.

"Çok gurur verici"

SOLOTÜRK pilotlarıyla tanışan Tuğçe Tekçe, "Çok gurur duyulası ve gurur verici. Pilotlarımız bize gökyüzünde çok güzel gösteriler yapıyorlar. Ben de buraya gelmişken, binbaşılarımıza birer hediye verdim. Bizi bu kadar gurur duydurdukları için kendilerine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Almanya'da yaşadığını söyleyen Mehmet Tamer ise, gösterileri izledikçe gurur duyduklarını kaydederek, "Kendilerini uçarken de izledim. Allah kuvvetlerine kuvvet versin. Dünya standartları üzerindeler. İnsan gururlanıyor. İnsanın gururlanmaması elde değil. Özellikle yurt dışından bakmış olursak, çok daha farklı oluyor. İnşallah daha ileri seviyelere ulaşır. Allah ordumuzu ve milletimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.