Kayseri'de seyir halindeki otomobil alev aldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale gelirken, olay yerinde bulunan vatandaşlar yanan araçtan görüntü alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda; Y.S. idaresindeki 06 KPJ 74 plakalı otomobil seyir halindeyken alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yanan otomobile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucu araç söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici ile kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, otomobilin yanışına şahit olan vatandaşlar, olaydan görüntü alabilmek için birbiriyle yarıştı. - KAYSERİ