Kayseri'de sağanak yağış sonrası sel - Haberler

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Kayseri'de sağanak yağış sonrası sel

İhlas Haber Ajansı - Ali Göç - Genel
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Kayseri'de sağanak yağış sonrası sel Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi.

Kayseri'de sağanak yağış sonrası sel

KAYSERİ - Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi.

Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde su taşkınları meydana geldi. Trafikteki sürücüler zor anlar yaşarken, bölgede AFAD ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı. Ayrıca; Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneşte de bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Öte yandan Yahyalı ilçesinde de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Derebağ mahallesine ulaşan yol su taşkını nedeniyle trafiğe kapandı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada; Kayseri ve çevresinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını ve vatandaşların olumsuzluklara karşı duyarlı olmaları gerektiğini bildirmişti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Genel

Kocasinan Kayseri su Genel Haberler

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