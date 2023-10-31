Haberler ›› Otomobil ›› Kayseri'de otomobil kanala uçtu, sürücü yaralandı

Kayseri'de otomobil kanala uçtu, sürücü yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada otomobil kanala uçtu ve sürücü yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.