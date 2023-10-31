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Kayseri'de Otomobil Kanala Düştü, Sürücü Yaralandı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında otomobil kanala düştü ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü tedavi altına alındı.